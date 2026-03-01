Ричмонд
ГАИ раскрыла детали ДТП в центре Минска, где автомобиль BMW вылетел на остановку

ГАИ опубликовала видео ДТП в центре Минска, где авто вылетело на остановку.

Источник: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

ГАИ раскрыла детали ДТП в центре Минска, где автомобиль BMW вылетел на остановку. Подробности и фото опубликованы в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

«На улице Якуба Коласа автомобиль “вылетел” на остановочный пункт», — сообщили в ГАИ.

В воскресенье, 1 марта, 20-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля BMW, ехал по улице Якуба Коласа. Согласно предварительным данным, неподалеку от дома № 9 он не справился с управлением, выехал за пределы дороги. После этого машина врезалась в дорожные знаки, светофор и вылетела на остановку.

«В результате ДТП пострадавших нет», — обратили внимание в ведомстве.