ГАИ раскрыла детали ДТП в центре Минска, где автомобиль BMW вылетел на остановку. Подробности и фото опубликованы в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
«На улице Якуба Коласа автомобиль “вылетел” на остановочный пункт», — сообщили в ГАИ.
В воскресенье, 1 марта, 20-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля BMW, ехал по улице Якуба Коласа. Согласно предварительным данным, неподалеку от дома № 9 он не справился с управлением, выехал за пределы дороги. После этого машина врезалась в дорожные знаки, светофор и вылетела на остановку.
«В результате ДТП пострадавших нет», — обратили внимание в ведомстве.