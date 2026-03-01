Сбившего девушку на севере Москвы водителя задержали

«Следователями столичного Следственного комитета водитель автомобиля задержан. С ним проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение», — сообщили в ведомстве.
Главным следственным управлением СК России по Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). «Проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, осматриваются записи камер видеонаблюдения, допрашиваются свидетели», — отметили в ведомстве.
По данным следствия, 1 марта водитель автомобиля в состоянии алкогольного опьянения на улице 800-летия Москвы не справился с управлением и выехал на тротуар, где совершил наезд на 16-летнюю девушку. От полученных повреждений она умерла в больнице.