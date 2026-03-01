После ЧП в подвале дома на Чекистов две калининградки оказались в больнице с тяжёлыми травмами глаз

Две женщины, которых увезли в больницу из пятиэтажки на улице Чекистов, получили тяжёлые травмы глаз. Об их состоянии «Клопс» рассказали в региональном минздраве.
Мать и дочь 1946 и 1971 годов рождения доставили по скорой в офтальмологическое отделение ЦГКБ. Сейчас их состояние врачи называют удовлетворительным. У обеих — проникающие ранения глаз, травмы относятся к тяжёлым. Женщины находятся под наблюдением специалистов.
По словам источников в экстренных службах региона, одна из пострадавших может лишиться глаза. У обеих женщин множественные раны тела, которые медики относят к минно-взрывному типу. Предположительно, в подвале разгерметизировалась ёмкость — рассматривается версия несчастного случая.
Редакция второй день пытается получить комментарии в управлении МВД Калининградской области, однако официальных разъяснений до сих пор нет. В ведомстве пообещали дать информацию в понедельник, 2 марта.
Утром 28 февраля в районе улицы Чекистов местные жители слышали звук, похожий на взрыв, после чего на место вызвали экстренные службы. ЧП произошло в подвале жилого дома, территорию оцепили. Возле здания и внутри работали сотрудники полиции, кинологи, спасатели МЧС, Росгвардия и ФСБ, дежурили две бригады медицины катастроф. Пострадавших увезли в больницу.