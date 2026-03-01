Бастрыкин взял под контроль дело об избиении мальчика из Башкирии в бассейне

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о том, как идет расследование уголовного дела об избиении ребенка в бассейне Стерлитамака. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По предоставленным данным, в приемную Бастрыкина обратилась мама мальчика, сообщив, что не согласна с тем, как установили обстоятельства избиения. Женщина сообщила, что на ее 11-летнего сына под малозначительным поводом напали подростки.
В результате у ребенка образовались травмы, потребовавшие оперативного вмешательства. Мама пострадавшего сообщила, что обращения в органы не принесли результатов.
В СК Башкирии возбудили уголовное дело, Бастрыкин поручил Владимиру Архангельскому доложить об установленных обстоятельствах и результатах расследования.
