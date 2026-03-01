Ричмонд
В Абу-Даби слышны взрывы

АБУ-ДАБИ, 1 мар — РИА Новости. Взрывы слышны в районе аэропорта в Абу-Даби, жители укрываются в домах на нижних этажах, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

Жители домов в районе аэропорта спускаются на самые нижние этажи и парковку, чтобы переждать.

США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран в ответ нанес ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Российские авиакомпании заявили о вынужденной отмене части рейсов в и из Дубая и Абу-Даби из-за продления ограничений на использование воздушного пространства ОАЭ.

