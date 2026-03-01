В Абу-Даби слышны взрывы

Жители домов в районе аэропорта спускаются на самые нижние этажи и парковку, чтобы переждать.
Российские авиакомпании заявили о вынужденной отмене части рейсов в и из Дубая и Абу-Даби из-за продления ограничений на использование воздушного пространства ОАЭ.
