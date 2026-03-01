Сотрудники милиции приехали к белоруске из-за алкоголя — вот почему. Подробности сообщает Министерство внутренних дел.
В милицию поступила информация о том, что жительница одного из агрогородков, расположенных в Слуцком районе, незаконно торгует алкоголем на дому.
Участковые инспекторы приехали по месту жительства 52-летней белоруски и обнаружили спиртное. Женщине сказали о привлечении к административной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность.
«За “решение вопроса” она предложила сотрудникам по 200 рублей, чтобы те не составляли протокол», — привели подробности в милиции.
И отметили, что на неоднократные предупреждения об уголовной ответственности за дачу взятки женщина не реагировала и положила деньги в карманы сотрудников милиции. Фигурантку задержали. Следователи завели уголовное дело.
