Бутлегерша задержана в Слуцком районе за попытку дачи взятки милиционерам

По данным ведомства, в местную милицию поступила информация, что жительница одного из агрогородков района торгует на дому алкогольной продукцией.
«Участковые выбыли по месту жительства 52-летней женщины и обнаружили спиртное. Нарушительнице сказали, что привлекут к административной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность», — говорится в сообщении.
Там также отмечается, что за решение «вопроса» гражданка предложила сотрудникам по 200 рублей, чтобы они не составляли протокол.
При этом она не реагировала на предупреждения об уголовной ответственности за дачу взятки и положила купюры в карманы милиционеров.
После этого женщина была задержана, а в отношении нее возбудили дело.