Бастрыкин потребовал доклад по делу калининградца, который прикуривал и грел ноги у Вечного огня

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу после инцидента у мемориала 1200 воинам-гвардейцам в Калининграде. Об этом информационный центр ведомства написал в своём телеграм-канале в воскресенье, 1 марта.
Имеется в виду недавний случай с 48-летним местным жителем. Будучи пьяным, он прикурил от Вечного огня, а затем попытался греть у пламени ноги. Происходящее зафиксировали городские камеры, мужчину задержали.
Бастрыкин поручил главе областного управления Дмитрию Канонерову доложить о ходе и результатах расследования. Дело контролирует центральный аппарат ведомства.
Калининградцу инкриминируют ч. 1 ст. 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»). Расследование продолжается.