Бастрыкин потребовал доклад по делу калининградца, который прикуривал и грел ноги у Вечного огня

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу после инцидента у мемориала 1200 воинам-гвардейцам в Калининграде. Об этом информационный центр ведомства написал в своём телеграм-канале в воскресенье, 1 марта.