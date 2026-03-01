Загорелся холодильник: в Пионерском при пожаре в частном доме погибла женщина, её муж успел спастись

Трагедия произошла утром 1 марта в деревянном доме на одном из дачных участков в СНТ «Степное». По словам источника, 86-летний мужчина увидел, как загорелся холодильник, и попытался потушить огонь. Пламя быстро распространилось, вспыхнули два газовых баллона. Дом выгорел практически мгновенно. В соседнем здании на этом же участке живёт их сын, однако во время пожара он спал и ничего не слышал — проснулся, когда было уже поздно.