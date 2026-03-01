Ричмонд
Загорелся холодильник: в Пионерском при пожаре в частном доме погибла женщина, её муж успел спастись

Рядом живёт сын пенсионеров, но в момент ЧП он спал и ничего не слышал.

Источник: СУ СК России по Калининградской области

В Пионерском во время пожара в частном доме погибла 81-летняя женщина, её супруг сумел выбраться. Об этом «Клопс» сообщил источник в экстренных службах, информацию подтвердили в региональном управлении СК.

Трагедия произошла утром 1 марта в деревянном доме на одном из дачных участков в СНТ «Степное». По словам источника, 86-летний мужчина увидел, как загорелся холодильник, и попытался потушить огонь. Пламя быстро распространилось, вспыхнули два газовых баллона. Дом выгорел практически мгновенно. В соседнем здании на этом же участке живёт их сын, однако во время пожара он спал и ничего не слышал — проснулся, когда было уже поздно.

Пенсионера с ожогами увезли в больницу. По факту гибели женщины в СК проводят процессуальную проверку.

«Личность погибшей установлена. Это 81-летняя хозяйка дома. Видимых признаков, указывающих на насильственный характер смерти, на теле погибшей не обнаружено. Для установления точной причины смерти, причины возгорания и очага пожара назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. В рамках проверки следователи выясняют все обстоятельства произошедшего», — пояснили в ведомстве.