При ударе иранской ракеты по жилому дому в Израиле погибли шесть человек

Сегодня израильский 12-й телеканал передавал, что после удара иранской ракеты по жилому дому в Бейт-Шемеш госпитализированы 17 человек. Из них двое находятся в тяжелом состоянии. Еще двум пострадавшим, находившимся в критическом состоянии, оказали помощь на месте происшествия. По данным The Times of Israel, среди пострадавших — 10-летняя девочка.