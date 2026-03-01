Ричмонд
При ударе иранской ракеты по жилому дому в Израиле погибли шесть человек

В результате попадания иранской баллистической ракеты по жилому дому в израильском городе Бейт-Шемеш погибли как минимум шесть человек, сообщает Clash Report.

Источник: Reuters

Сегодня израильский 12-й телеканал передавал, что после удара иранской ракеты по жилому дому в Бейт-Шемеш госпитализированы 17 человек. Из них двое находятся в тяжелом состоянии. Еще двум пострадавшим, находившимся в критическом состоянии, оказали помощь на месте происшествия. По данным The Times of Israel, среди пострадавших — 10-летняя девочка.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате ударов погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. После этого великий аятолла Макарем Ширази объявил джихад против США и Израиля. Иран начал операцию «Правдивое обещание 4» и нанес удары по Израилю и Бахрейну, Кувейту, Катару и ОАЭ, где размещены американские военные базы.

