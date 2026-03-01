Ричмонд
В Новосибирской области при пожаре погибли три человека

Три человека погибли и один пострадал при пожаре в частном жилом доме в городе Каргат в Новосибирской области.

Источник: МЧС Новосибирской области

Когда на место происшествия прибыл пожарно-спасательный расчет, горел дом, веранда, пламя распространилось на крышу дома. В настоящее время открытое горение ликвидировано.

В ходе тушения пожара сотрудники МЧС России спасли одного мужчину. С ожогами ног он госпитализирован в районную больницу, сообщили в ведомстве.

Общая площадь пожара составила 44 квадратных метра. В тушении участвовали 24 человека и 8 единиц техники.

По предварительной информации, наиболее вероятная причина пожара — нарушение правил эксплуатации электрооборудования.