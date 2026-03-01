В Новосибирской области при пожаре погибли три человека

Когда на место происшествия прибыл пожарно-спасательный расчет, горел дом, веранда, пламя распространилось на крышу дома. В настоящее время открытое горение ликвидировано.
В ходе тушения пожара сотрудники МЧС России спасли одного мужчину. С ожогами ног он госпитализирован в районную больницу, сообщили в ведомстве.
Общая площадь пожара составила 44 квадратных метра. В тушении участвовали 24 человека и 8 единиц техники.
По предварительной информации, наиболее вероятная причина пожара — нарушение правил эксплуатации электрооборудования.