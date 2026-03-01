Под Новороссийском обломки БПЛА повредили ЛЭП

«Обломки БПЛА упали в селе Мысхако Новороссийска. По предварительным данным, пострадавших нет. Повреждены окна в двух малоквартирных домах, линия электропередачи… В настоящий момент в Новороссийске продолжатся отражение атаки беспилотников», — говорится в сообщении.
На месте работают специальные и экстренные службы.
