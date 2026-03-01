Ричмонд
Под Новороссийском обломки БПЛА повредили ЛЭП

КРАСНОДАР, 1 мар — РИА Новости. Обломки БПЛА повредили линию электропередачи и окна в двух домах в селе Мысхако Новороссийска, отражение атаки беспилотников в городе продолжается, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Источник: © РИА Новости

«Обломки БПЛА упали в селе Мысхако Новороссийска. По предварительным данным, пострадавших нет. Повреждены окна в двух малоквартирных домах, линия электропередачи… В настоящий момент в Новороссийске продолжатся отражение атаки беспилотников», — говорится в сообщении.

На месте работают специальные и экстренные службы.

