Стилист из Астаны стала свидетелем взрывов в небе Катара

«Уже второй день в отеле пляжи закрыты. Даже на территории в саду нельзя гулять. Только внутри отеля и в номере. Также кормят, как обычно. Сегодня видели, как регистрируют граждан. Там большая очередь с разных стран. Конечно, страшно. Сегодня утром мы тоже проснулись от грохота. Спим в одежде на всякий случай. Приготовили сумку с документами. Ну, я не знаю даже, куда бежать, конечно», — рассказывает казахстанка.