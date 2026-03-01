Разбила балкон и грохнулась у подъезда: в доме под Калининградом рухнула часть крыши под тяжестью льда

В посёлке Рябиновка Гурьевского района часть кровли трёхэтажного дома обрушилась под тяжестью скопившегося льда. Об этом «Клопс» рассказал местный житель Евгений в воскресенье, 1 марта.
По его словам, ЧП произошло около 14:30 на улице Матроса Желтова, 2. Евгений живёт в соседнем доме и в этот момент находился во дворе.
«Я услышал громкий шум со стороны трёхэтажки. Когда обернулся, увидел, как от крыши отделился фрагмент перекрытия размером в несколько метров. Он полетел вниз, а следом за этим куском бетона — большие глыбы льда. Вся эта масса обрушилась на балкон квартиры на третьем этаже, а часть бетонных конструкций грохнулась прямо у входа в подъезд», — рассказывает мужчина.
К счастью, внизу в тот момент никого не было. Однако уже через минуту на улицу выбежали ошарашенные люди.
Соседи выбежали, смотрели на весь этот ужас. Ещё во дворе гуляли две девочки-подростка с маленьким ребёнком. Они были в шоке! Говорят, что как раз шли в сторону того подъезда, переживали: «А если бы мы там оказались?!».
Сейчас люди в чате посёлка активно обсуждают эту аварию, говорят что давно жаловались на скопление снега и льда на крыше, который буквально нависал, но коммунальщики никак не реагировали«, — добавил собеседник “Клопс”.
Обратились ли жильцы в экстренные службы, Евгений не знает. По его словам, опасность обрушения остаётся — куски бетона висят на арматуре.