Стала известна судьба самарцев, попавших под ракетную атаку в ОАЭ

Как сообщило 1 марта агентство РИА Новости со ссылкой на Минобороны ОАЭ, россиян нет среди жертв и пострадавших в результате атак. «В результате ударов по ОАЭ погибли три человека — граждане Пакистана, Непала и Бангладеш, ранены 58 человек», — говорится в пресс-релизе. Среди раненых россиян тоже нет, но есть как местные жители, так и граждане 14 стран, таких как Иран, Азербайджан, Филлипины и другие.