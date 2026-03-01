Стала известна судьба самарцев, попавших под ракетную атаку в ОАЭ

В ходе конфликта на Ближнем Востоке в зону боевых действий попали популярные курорты Объединённых Арабских Эмиратов. Вечером 28 февраля ракетную атаку отражали ПВО в Дубае и Абу-Даби По данным Ассоциации туроператоров России, в зоне конфликта могут находиться около 50 тысяч российских туристов. В том числе из Самарской области.
Корреспонденту samara.aif.ru удалось связаться с земляком, который сейчас находится в Дубае. Турист Артём Лос сообщил, что проследовал в укрытие вместе с другими соотечественниками. Сейчас с ними всё в порядке.
Как сообщило 1 марта агентство РИА Новости со ссылкой на Минобороны ОАЭ, россиян нет среди жертв и пострадавших в результате атак. «В результате ударов по ОАЭ погибли три человека — граждане Пакистана, Непала и Бангладеш, ранены 58 человек», — говорится в пресс-релизе. Среди раненых россиян тоже нет, но есть как местные жители, так и граждане 14 стран, таких как Иран, Азербайджан, Филлипины и другие.
Тем временем, авиасообщение с ОАЭ закрыто как минимум до 3 марта. Самарские туристы остаются в зоне конфликта и смогут вылететь на Родину, когда небо над эмиратами откроется.