В Дохе закрыты музеи, рассказала российская туристка

С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 мар — РИА Новости. Туристка из Санкт-Петербурга Ксения рассказала РИА Новости о том, что в Дохе сейчас закрыты музеи и культурные пространства.

Источник: REUTERS / Mohammed Salem

«Все музеи и культурные пространства закрыты. У нас были приобретены билеты в музей на сегодняшнее утро, их уже вернули», — рассказала она.

Ксения также отметила, что сейчас на улицах гулять не рекомендуется.

«С утра были слышны взрывы — это было примерно с 8.30 до 10 утра. Сейчас достаточно долгое время звуков и видимых взрывов нет. Я нахожусь в районе старой Дохи. На улицах стараемся не гулять, это не рекомендуется. Максимум отходим от отеля в продуктовый магазин недалеко. Магазины продуктовые открыты», — сообщила она.

Ксения рассказала, что приехала в Катар на пять дней, вылет назад планировался 2 марта.

«Мы самостоятельные туристы. Сами покупали авиабилеты и бронировали отель. Мы прилетели на пять дней погулять по музеям, но концовка отпуска не сложилась», — сказала она.

США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани ранее подчёркивал, что Иран не намеревается атаковать страны региона, он атакует базы США, которые считает территорией США, и продолжит их атаковать, пока они находятся под контролем Вашингтона. Корпус стражей исламской революции заявлял, что целями иранских ударов являются военные объекты Израиля.

Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому «ядерному досье» между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.

МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.

