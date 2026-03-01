В Дохе закрыты музеи, рассказала российская туристка

«С утра были слышны взрывы — это было примерно с 8.30 до 10 утра. Сейчас достаточно долгое время звуков и видимых взрывов нет. Я нахожусь в районе старой Дохи. На улицах стараемся не гулять, это не рекомендуется. Максимум отходим от отеля в продуктовый магазин недалеко. Магазины продуктовые открыты», — сообщила она.