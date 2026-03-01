Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спасатели МЧС под Уфой спасли из огня 41 курицу

Пожар произошел в Уфимском районе Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 1 марта в Уфимском районе произошел крупный пожар. По данным МЧС Башкирии, из огня спасли 41 курицу.

По предоставленной информации, огонь начался на Центральной улице в Зубово. Загорелись, как передали спасатели, две бревенчатые бани.

Пожарным удалось не допустить перехода пламени на жилые постройки. Всех птиц вынесли в безопасное место. Причины случившегося устанавливаются.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.