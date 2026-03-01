Спасатели МЧС под Уфой спасли из огня 41 курицу

В ночь на 1 марта в Уфимском районе произошел крупный пожар. По данным МЧС Башкирии, из огня спасли 41 курицу.
По предоставленной информации, огонь начался на Центральной улице в Зубово. Загорелись, как передали спасатели, две бревенчатые бани.
Пожарным удалось не допустить перехода пламени на жилые постройки. Всех птиц вынесли в безопасное место. Причины случившегося устанавливаются.
