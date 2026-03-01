Ричмонд
«Он рядом со мной!»: в Самаре нашли живым 11-летнего мальчика, который пропал в метель

В Самаре нашелся ребенок, который пропал вечером 28 февраля.

Источник: Соцсети

Вечером 28 февраля в Самаре пропал 11-летний ребенок. Он ушел из дома вечером, в метель, и куда он мог деться, родные не знали. К счастью, у этой истории хороший конец. Как проходили поиски пропавшего ребенка в пургу под занавес зимы, рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

«Инфогруппа “ЛизаАлерт” начала работу немедленно: был выполнен подробный прозвон заявителя, в соцсетях размещена ориентировка с фото пропавшего», — рассказали поисковики.

Группа быстрого реагирования выехала на место еще до того, как начал работу штаб. А штаб у места пропажи ребенка открыли в 21.30. Туда приехали добровольцы не только из Самары, но из Тольятти, Новокуйбышевска, Кинеля, Отрадного, Георгиевки.

Штаб начал работу, но уже через шесть минут позвонил один из добровольцев и сказал: «Я его вижу. Он рядом со мной!» На место выехали полицейские и родители мальчика. На этом поиск ребенка был успешно завершен.