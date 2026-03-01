В Новой Москве в СНТ местный житель содержал медведей, львов и леопарда

«Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы организовала проверку по факту содержания диких животных на территории частного домовладения в СНТ “Круиз” вблизи деревни Дудкино в Новой Москве», — сообщили в ведомстве.
Установлено, что местный житель содержал на своем участке бурых медведей, африканских львов и леопарда. Животные находились в тесных вольерах без надлежащего ухода и ветеринарной помощи.
«С участием специалистов департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и ГАУ “Московский зоопарк” часть животных изъята, часть передана на ответственное хранение», — рассказали в ведомстве.
В отношении владельца возбуждено дело по ст. 8.35 КоАП РФ (причинение вреда редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, занесенных в Красную книгу РФ и (или) охраняемых международными договорами РФ). Кроме того, после оценки состояния здоровья животных действиям владельца будет дана правовая оценка на предмет наличия состава преступления по ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).