В Новой Москве в СНТ местный житель содержал медведей, львов и леопарда

В отношении владельца возбуждено дело по ст. 8.35 КоАП РФ (причинение вреда редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, занесенных в Красную книгу РФ и (или) охраняемых международными договорами РФ). Кроме того, после оценки состояния здоровья животных действиям владельца будет дана правовая оценка на предмет наличия состава преступления по ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).