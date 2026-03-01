CENTCOM: в ходе операции против Ирана погибли трое военных США

«Трое американских военнослужащих погибли в бою, еще пятеро получили серьезные ранения в ходе операции “Эпическая ярость”, — говорится в сообщении, опубликованном в X.
Помимо этого, указали в командовании, несколько человек получили незначительные осколочные ранения и сотрясения. Их число не уточняется.
