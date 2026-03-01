Ричмонд
CENTCOM: в ходе операции против Ирана погибли трое военных США

НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. /ТАСС/. Трое американских военных погибли, еще пятеро были серьезно ранены в ходе военной операции США против Ирана. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

Источник: Reuters

«Трое американских военнослужащих погибли в бою, еще пятеро получили серьезные ранения в ходе операции “Эпическая ярость”, — говорится в сообщении, опубликованном в X.

Помимо этого, указали в командовании, несколько человек получили незначительные осколочные ранения и сотрясения. Их число не уточняется.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше