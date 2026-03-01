Живая контрабанда в Кишиневском аэропорту: Экзотическую черепашку пытались провезти в багаже — а можно было открыто, на законных основаниях — рассказываем, как

Администратор зоопарка Роман Крецу напоминает — домашних и экзотических животных обязательно нужно декларировать при таможенном или пограничном контроле.
Ваши питомцы должны пройти ветеринарный контроль. Врач должен поставить штамп в паспорте животного, подтверждающий разрешение на перевозку.
На выезд с экзотическими животными должна дать добро не только погранполиция, но и Агентство по охране окружающей среды, уточняет администратор зоопарка.
Крецу призывает путешественников к ответственности.
Не подвергайте животных ненужному риску.