Reuters сообщил об ударе по второму танкеру рядом с Ормузским проливом

Нефтяной танкер MKD Vyom, который ходит под флагом Маршалловых островов, получил повреждения у берегов Омана, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По сведениям источников France24, попадание снаряда произошло примерно в 44,4 морской мили (около 82,2 км) к северо-западу от оманской столицы Маскат, танкер перевозил сырую нефть.
Ранее этим днем атаке подвергся танкер Skylight, который шел под флагом Палау. Он начал тонуть. По информации Al Mayadeen, пострадали четыре человека, 20 членов экипажа были эвакуированы.
По данным портала Marine Traffic, рядом с Ормузским проливом образовалось скопление судов после ударов. Reuters пишет, что не менее 150 нефтяных танкеров бросили якорь в открытых водах, не дойдя до пролива.