В Чувашии две женщины погибли при сходе снега во время уборки крыши

Ранее сообщалось о сходе лавины на популярный горнолыжный курорт в Карачаево-Черкесии Архыз. Такое явление в этом регионе происходит регулярно, однако обычно на их пути нет жилых построек. МЧС напоминает о необходимости соблюдать меры безопасности в горах.