В Сети появились спутниковые снимки порта Джебель-Али в Дубае после ударов

Из-за падения обломков воздушных целей на одном из причалов произошел пожар.

В Сети опубликовали спутниковые снимки пожара в порту Джебель-Али из-за падения обломков перехваченной ПВО воздушной цели.

На кадрах видно, как над портом в небо поднимается черный дым.

Ранее сообщалось, что в Джебель-Али, который является одним из крупнейших портов мира, произошел пожар на одном из причалов. Возгорание вызвали «падающие обломки после перехвата с воздуха».

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке эмиратская компания DP World приостановила работу всех терминалов порта Джебель-Али.