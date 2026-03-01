В Сети появились спутниковые снимки порта Джебель-Али в Дубае после ударов

В Сети опубликовали спутниковые снимки пожара в порту Джебель-Али из-за падения обломков перехваченной ПВО воздушной цели.
На кадрах видно, как над портом в небо поднимается черный дым.
Ранее сообщалось, что в Джебель-Али, который является одним из крупнейших портов мира, произошел пожар на одном из причалов. Возгорание вызвали «падающие обломки после перехвата с воздуха».
На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке эмиратская компания DP World приостановила работу всех терминалов порта Джебель-Али.