Два иранских дрона атаковали военную базу в Абу-Даби

«Компетентные органы отреагировали на инцидент, произошедший в результате атаки двух иранских беспилотников на один из складов на военно-морской базе “Ас-Салям” в Абу-Даби», — говорится в сообщении ведомства в соцсети Х (бывш. Twitter).
Уточняется, что в результате атаки возник пожар в двух контейнерах с материалами общего назначения. Пострадавших при атаке нет.
США и Израиль 28 февраля начали масштабную военную операцию в Иране. Трамп назвал ее целью «защиту американского народа».
В рамках израильско-американской операции «Рык льва», в которой использовались авианосец «Авраам Линкольн» и десятки крылатых ракет Tomahawk, были поражены военные объекты на западе Ирана, резиденция верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи, а также начальная школа в городе Минабе.
Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание 4» и ударил по американским военным базам, которые есть в странах Ближнего Востока, а также по городам Израиля. Из-за иранских обстрелов пострадали ОАЭ, Бахрейн, Ирак, Оман и другие страны Персидского залива.
Позднее, 1 марта, стало известно, что в результате израильских атак погиб верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи. Правительство Ирана объявило национальный траур. В стране создали временный руководящий совет. Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал отомстить за смерть Хаменеи. Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью иранского лидера и осудил убийство.