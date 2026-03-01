Ричмонд
Два иранских дрона атаковали военную базу в Абу-Даби

Два иранских беспилотника атаковали военную базу «Ас-Салям» в Абу-Даби. Об этом 1 марта сообщило минобороны Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Источник: Reuters

«Компетентные органы отреагировали на инцидент, произошедший в результате атаки двух иранских беспилотников на один из складов на военно-морской базе “Ас-Салям” в Абу-Даби», — говорится в сообщении ведомства в соцсети Х (бывш. Twitter).

Уточняется, что в результате атаки возник пожар в двух контейнерах с материалами общего назначения. Пострадавших при атаке нет.

США и Израиль 28 февраля начали масштабную военную операцию в Иране. Трамп назвал ее целью «защиту американского народа».

В рамках израильско-американской операции «Рык льва», в которой использовались авианосец «Авраам Линкольн» и десятки крылатых ракет Tomahawk, были поражены военные объекты на западе Ирана, резиденция верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи, а также начальная школа в городе Минабе.

Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание 4» и ударил по американским военным базам, которые есть в странах Ближнего Востока, а также по городам Израиля. Из-за иранских обстрелов пострадали ОАЭ, Бахрейн, Ирак, Оман и другие страны Персидского залива.

Позднее, 1 марта, стало известно, что в результате израильских атак погиб верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи. Правительство Ирана объявило национальный траур. В стране создали временный руководящий совет. Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал отомстить за смерть Хаменеи. Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью иранского лидера и осудил убийство.

