КСИР: при ударах Ирана погибли и получили ранения 560 военных США

Тегеран сообщил о потерях американских военнослужащих при ракетных ударах по базам.

Источник: Аргументы и факты

В результате иранских ракетных ударов по базам в Бахрейне и других странах погибли и получили ранения 560 американских военнослужащих, пишет Fars со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

«Место дислокации американский военных в Бахрейне было атаковано двумя баллистическими ракетами, другие базы также подвергались постоянным атакам, которые привели к настоящему моменту к гибели и ранениям 560 американских военных», — утверждается в заявлении.

В Иране сообщили, что в районе баз звучат сирены скорой помощи, на основе полевых новостей и разведданных можно сделать вывод о психологическому кризисе среди «американских военных и сионистских поселенцев».

«С усилением целенаправленного давления вооруженных сил Ирана ситуация для них станет еще более затруднительной», — говорится в сообщении.

Отметим, Центральное командование ВС США сообщило, что в результате операции против Ирана трое американских военных погибли и пятеро получили серьезные ранения.

Ранее КСИР заявил о нанесении ракетных ударов по трем танкерам, принадлежащим США и Великобритании, в районах Персидского залива и Ормузского пролива.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше