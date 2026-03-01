КСИР: при ударах Ирана погибли и получили ранения 560 военных США

В результате иранских ракетных ударов по базам в Бахрейне и других странах погибли и получили ранения 560 американских военнослужащих, пишет Fars со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана.
«Место дислокации американский военных в Бахрейне было атаковано двумя баллистическими ракетами, другие базы также подвергались постоянным атакам, которые привели к настоящему моменту к гибели и ранениям 560 американских военных», — утверждается в заявлении.
В Иране сообщили, что в районе баз звучат сирены скорой помощи, на основе полевых новостей и разведданных можно сделать вывод о психологическому кризисе среди «американских военных и сионистских поселенцев».
«С усилением целенаправленного давления вооруженных сил Ирана ситуация для них станет еще более затруднительной», — говорится в сообщении.
Отметим, Центральное командование ВС США сообщило, что в результате операции против Ирана трое американских военных погибли и пятеро получили серьезные ранения.
Ранее КСИР заявил о нанесении ракетных ударов по трем танкерам, принадлежащим США и Великобритании, в районах Персидского залива и Ормузского пролива.