Почти полсотни украинских дронов сбила ПВО над регионами России за три часа

В ведомстве уточнили, что дроны самолётного типа были перехвачены с 17:00 до 20:00 1 марта. Наибольшее количество, 27 беспилотников, сбили над акваторией Чёрного моря. Ещё восемь дронов уничтожили над Белгородской областью, пять — над территорией Крыма и три — над акваторией Азовского моря.