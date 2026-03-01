Около 100 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи из-за ограничений

49 рейсов отложены на вылет, 41 — на прилёт, ещё 10 полностью отменены. Два рейса в Москву перенесены на завтрашнее утро, аналогично ситуация с двумя рейсами в Санкт-Петербург. Рейсы в Новосибирск и столичные аэропорты Домодедово и Внуково задержаны на 8 часов. Сейчас ограничения продолжают действовать, безопасность остаётся приоритетом для персонала.