Более тысячи ботов: юрист рассказал о целенаправленной кампании хейта против семьи убитого в Петербурге 9-летнего мальчика

Юрист отметил, что после трагедии в соцсетях началась нездоровая волна хейта в адрес семьи мальчика. Поэтому было принято решение блокировать аккаунты, которые отправляли идентичные тексты в рамках скоординированной кампании. Всего активистами было вычислено более тысячи искусственных профилей, принимавших участие в травле семьи.