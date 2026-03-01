Более тысячи ботов: юрист рассказал о целенаправленной кампании хейта против семьи убитого в Петербурге 9-летнего мальчика

В социальных сетях вычислили аккаунты ботов, которые участвовали в травле семьи убитого в Санкт-Петербурге 9-летнего мальчика. Об этом рассказал юрист Никита Сорокин, его слова передает «КП-Петербург».
«Травля и хейт в отношении семьи, с которым мы столкнулись, не были стихийными — они демонстрируют признаки искусственно организованной кампании», — сообщил он.
Юрист отметил, что после трагедии в соцсетях началась нездоровая волна хейта в адрес семьи мальчика. Поэтому было принято решение блокировать аккаунты, которые отправляли идентичные тексты в рамках скоординированной кампании. Всего активистами было вычислено более тысячи искусственных профилей, принимавших участие в травле семьи.
Напомним, что трагедия произошла в Петербурге в конце января. 38-летний мужчина похитил ребенка, после чего убил и спрятал останки в водоеме за городом. Позднее он был задержан и дал признательные показания.