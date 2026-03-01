При атаке дрона ВСУ на трассе Донецк — Горловка погиб мирный житель

«В Ясиноватском муниципальном округе на автодороге Донецк — Горловка в результате атаки ударного БПЛА ВФУ на легковой автомобиль погиб мужчина 1968 года рождения. Глубокие соболезнования родным и близким погибшего», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.
По его словам, ранения средней степени тяжести получили мужчины 1985 и 1978 года рождения, им оказывается квалифицированная помощь. Поврежден легковой автомобиль в Ясиноватском округе, а также три жилых дома в Докучаевске.
В Брянской области 1 марта в результате атаки ВСУ погибла женщина. Украинские боевики нанесли целенаправленный удар дронами-камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю в селе Чернооково Климовского района.