Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При атаке дрона ВСУ на трассе Донецк — Горловка погиб мирный житель

Один человек погиб, еще двое мирных жителей пострадали в результате атаки украинского беспилотника на автодороге Донецк — Горловка. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Источник: РИА "Новости"

«В Ясиноватском муниципальном округе на автодороге Донецк — Горловка в результате атаки ударного БПЛА ВФУ на легковой автомобиль погиб мужчина 1968 года рождения. Глубокие соболезнования родным и близким погибшего», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, ранения средней степени тяжести получили мужчины 1985 и 1978 года рождения, им оказывается квалифицированная помощь. Поврежден легковой автомобиль в Ясиноватском округе, а также три жилых дома в Докучаевске.

В Брянской области 1 марта в результате атаки ВСУ погибла женщина. Украинские боевики нанесли целенаправленный удар дронами-камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю в селе Чернооково Климовского района.

Узнать больше по теме
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
Читать дальше