Раскрыты подробности о спасенном в Пермском крае туристе

Выживший турист, которого нашли в лесах Прикамья, находится в больнице в тяжёлом состоянии. Это мужчина 67 лет, ему оказывают всю необходимую помощь, сообщили в региональном минздраве.
Ранее в ГУ МЧС по Пермскому краю заявили, что поиски пропавшей группы завершены. Четверо туристов погибли, один передан медикам.
Обстоятельства трагедии выясняются.
В СК ранее сообщили, что туристы не доехали до места назначения из-за резкого ухудшения погоды и поломки снегохода.
