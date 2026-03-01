Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыты подробности о спасенном в Пермском крае туристе

Выживший турист, которого нашли в лесах Прикамья, находится в больнице в тяжёлом состоянии.

Выживший турист, которого нашли в лесах Прикамья, находится в больнице в тяжёлом состоянии. Это мужчина 67 лет, ему оказывают всю необходимую помощь, сообщили в региональном минздраве.

Ранее в ГУ МЧС по Пермскому краю заявили, что поиски пропавшей группы завершены. Четверо туристов погибли, один передан медикам.

Обстоятельства трагедии выясняются.

В СК ранее сообщили, что туристы не доехали до места назначения из-за резкого ухудшения погоды и поломки снегохода.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.