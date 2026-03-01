В Севастополе четвертый раз за день объявляли воздушную тревогу

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 марта. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена на территории Севастополя в четвертый раз за день, сообщалось в Telegram-канале губернатора города Михаила Развожаева.
В первый раз тревога была объявлена в 13:44 мск, отменена в 14:50 мск. Развожаев сообщал, что сбиты три цели. Повторно — с 15:00 до 15:28 мск. В третий раз — с 18:02 до 18:29 мск.
«Внимание всем! Воздушная тревога», — писал он.
Общественный транспорт в Севастополе приостанавливал движение, сообщала дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
Позже воздушную тревогу отменили, сообщил Развожаев. Общественный транспорт возобновил движение, сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
В новость внесены изменения (22:49 мск) — добавлена информация об отмене воздушной тревоги и возобновлении движения общественного транспорта.