Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Частный зоопарк с дикими хищниками в зверских условиях нашли в московском СНТ

Московская прокуратура провела проверку в СНТ «Круиз» в Новой Москве и изъяла у местного жителя диких животных, которых он содержал в ненадлежащих условиях. Об этом сообщили в Telegram-канале надзорного ведомства.

Источник: Life.ru

В Новой Москве изъяли львов и медведей, которых хозяин держал в ужасных условиях. Видео © MAX / Прокуратура Москвы.

«Зверские» условия содержания организовал для своих питомцев житель Новой Москвы. На момент прокурорской проверки в ржавых, тесных вольерах метались измученные животные — львы, медведи и леопард", — рассказали в ведомстве.

Хищники жили без ветеринарной помощи, в грязных и тесных клетках. Часть животных изъята, остальные переданы на ответственное хранение.

Против владельца возбуждено административное дело по статье о причинении вреда редким и охраняемым видам животных (львы и леопарды занесены в Красную книгу). Если экспертиза подтвердит жестокое обращение, мужчине может грозить и уголовная ответственность.

Ранее стало известно, что в Смоленской области бурый медведь напал на человека. Инцидент произошёл в Глинковском округе неподалёку от места, где раньше находилась деревня Агеевка. Хищник прокусил пострадавшему плечо, исцарапал спину и травмировал глаз, однако мужчина выжил.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.