Из-за сбоя в работе электросетей без света осталась часть Севастополя и Крыма

По данным губернатора, отключения коснулись города Балаклава, а также центра Севастополя и крупных микрорайонов у бухт Казачья, Камышовая и Стрелецкая и в районе мыса Фиолент.
«Специалисты сейчас восстанавливают Крымскую энергосистему, включают объекты генерации и дают дозированно мощность потребителям Севастополя. По состоянию на 22:37 во всех районах уже есть свет», — написал Развожаев позже.
Ранее в Донецке из-за аварии остались без электричества 20,3 тысячи абонентов. 28 февраля в Будённовском, Киевском и Куйбышевском районах произошло аварийное отключение 142 трансформаторных подстанций.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.