Из-за сбоя в работе электросетей без света осталась часть Севастополя и Крыма

Энергоснабжение нарушено в Севастополе и части Крыма. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём телеграм-канале сообщил, что авария могла произойти на сетях Крымской энергосистемы. Советник главы республики Олег Крючков добавил, что без света остались несколько населённых пунктов Крыма.

Источник: Life.ru

По данным губернатора, отключения коснулись города Балаклава, а также центра Севастополя и крупных микрорайонов у бухт Казачья, Камышовая и Стрелецкая и в районе мыса Фиолент.

«Специалисты сейчас восстанавливают Крымскую энергосистему, включают объекты генерации и дают дозированно мощность потребителям Севастополя. По состоянию на 22:37 во всех районах уже есть свет», — написал Развожаев позже.

Ранее в Донецке из-за аварии остались без электричества 20,3 тысячи абонентов. 28 февраля в Будённовском, Киевском и Куйбышевском районах произошло аварийное отключение 142 трансформаторных подстанций.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
