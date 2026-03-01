NYP: стрельба в Остине могла быть спровоцирована операцией США в Иране

По ее сведениям, на стрелявшем — 53-летнем Ндиага Диагне, натурализованном гражданине США из Сенегала — была майка «с иранским флагом или другой иранской символикой». В машине Диагне, который был ликвидирован полицией на месте, был найден Коран. По информации источников издания, он был эмоционально нестабильным человеком, которого неоднократно задерживали за правонарушения.