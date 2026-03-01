Ричмонд
NYP: стрельба в Остине могла быть спровоцирована операцией США в Иране

На стрелявшем, натурализованном гражданине США из Сенегала, была майка «с иранским флагом или другой иранской символикой», сообщает газета.

НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. /ТАСС/. Военная операция США в отношении Ирана могла стать причиной стрельбы в городе Остин (штат Техас), унесшей жизни двух человек, сообщает газета The New York Post со ссылкой на источники.

По ее сведениям, на стрелявшем — 53-летнем Ндиага Диагне, натурализованном гражданине США из Сенегала — была майка «с иранским флагом или другой иранской символикой». В машине Диагне, который был ликвидирован полицией на месте, был найден Коран. По информации источников издания, он был эмоционально нестабильным человеком, которого неоднократно задерживали за правонарушения.

В Федеральном бюро расследований (ФБР) не исключают версию терроризма. «Очевидно, что еще слишком рано определять точную мотивацию, но есть признаки, как применительно к фигуранту, так и к его транспортному средству, которые указывают на потенциальную связь с терроризмом», — заявил журналистам агент ФБР Алекс Доран.

Утром 1 марта неизвестный открыл стрельбу в одном из баров Остина. Двое человек погибли, подозреваемый был ликвидирован полицией. Состояние трех из 14 раненых оценивается как критическое, все они были госпитализированы.

