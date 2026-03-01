Ричмонд
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1

Эпицентр залегал на глубине 72 км.

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 марта. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировано в Камчатском крае. Об этом сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение произошло в 196 км от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр залегал на глубине 72 км.

