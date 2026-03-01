Энергетический сбой в Крыму: отключения затронули несколько и Севастополь

В Севастополе зафиксировано масштабное отключение электроэнергии, причиной которого, по предварительным данным, стала авария на сетях Крымской энергосистемы. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
По информации Развожаева, отключение затронуло не только центр Севастополя, но и населенные пункты Балаклава, а также крупные микрорайоны у бухт Казачья, Камышовая и Стрелецкая, а также район мыса Фиолент.
«В Севастополе сбой в подаче электроэнергии. По предварительной информации, причина — в аварийном отключении в сетях Крымской энергосистемы. О сроках восстановления электроснабжения напишу чуть позже», — отметил губернатор.
Советник главы Республики Крым Олег Крючков также подтвердил информацию об отключениях, добавив, что «произошла авария на магистральных электросетях. В ряде населенных пунктов Крыма ограничена подача электроэнергии. Проводятся восстановительные работы».
Ожидается, что подробности о сроках восстановления электроснабжения будут опубликованы позже. Местные власти продолжают работать над устранением последствий аварии и восстановлением нормального снабжения электроэнергией.
Ранее над морем вблизи Севастополя сбили три воздушные цели.