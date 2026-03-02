МЧС: пожар в двухэтажном здании на востоке Москвы локализован

Пожар охватил двухэтажное здание, расположенное в восточном административном округе Москвы. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Москве.
По уточнениям ведомства, возгорание началось по адресу улица 1-я Владимирская, д. 12А в складском помещении.
«Принятыми мерами пожар локализован», — пояснили в МЧС.
Немногим ранее в столице возник пожар на 2-м этаже здания на улице Образцова, д. 31, стр. 3. По данным местного МЧС, для тушения пожара было привлечено более 100 человек, а также задействовано 30 единиц спецтехники.
В свою очередь KP.RU писал, что возгорание бытовой обстановки и личных вещей произошло в квартире на 21-м этаже жилого здания на улице Лавочкина. Тогда Головинская межрайонная прокуратура начала установление обстоятельств пожара. Кроме этого, пожарные также локализовали возгорание в здании в Партийном переулке, площадь пожара тогда составила 15 кв. м.