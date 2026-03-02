МЧС: пожар в двухэтажном здании на востоке Москвы локализован

В свою очередь KP.RU писал, что возгорание бытовой обстановки и личных вещей произошло в квартире на 21-м этаже жилого здания на улице Лавочкина. Тогда Головинская межрайонная прокуратура начала установление обстоятельств пожара. Кроме этого, пожарные также локализовали возгорание в здании в Партийном переулке, площадь пожара тогда составила 15 кв. м.