Силы ПВО за три часа сбили 57 БПЛА над регионами РФ

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) за три часа ликвидировали 57 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщили в пресс-службе Минобороны.
— В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 57 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.
Так, 18 дронов ликвидировали над акваторией Черного моря, 15 БПЛА сбили над Республикой Крым, девять — над акваторией Азовского моря. Восемь беспилотников уничтожили над Брянской областью, пять — над Курской областью, один — над Белгородской областью и еще один — над Краснодарским краем.
В этот же день в оборонном ведомстве сообщили, что силы ПВО за ночь уничтожили 27 беспилотников над регионами РФ.