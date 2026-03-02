Ричмонд
ВСУ массированно атакуют беспилотниками Новороссийск, работают расчёты ПВО

Вооружённые силы Украины (ВСУ) проводят массированную атаку беспилотниками на Новороссийск. Над городом уже несколько часов не стихают взрывы, в одном из районов начался пожар. Обломки одного из дронов упали на крышу многоэтажного жилого дома, пишет SHOT.

Источник: Life.ru

Вечер в Новороссийске выдался крайне неспокойным. Как рассказали местные жители, сирены воздушной тревоги включались несколько раз, а после девяти часов вечера прогремели десятки мощных взрывов. Предварительно, помимо атаки дронов с воздуха со стороны моря, город также пытаются атаковать безэкипажные катера.

О звуках взрывов и вое сирен сообщают жители Краснодара и Анапы. Официальной информации о последствиях атаки пока не было.

Ранее расчёты ПВО сбили 57 украинских беспилотников над регионами России за три часа. 18 аппаратов уничтожено над Чёрным морем, 15 — над Крымом, и ещё 9 — над Азовским морем. Восемь беспилотников ликвидировано в небе над Брянской областью, пять — над Курской. По одному дрону уничтожено в Белгородской области и Краснодарском крае.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

