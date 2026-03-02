ВСУ массированно атакуют беспилотниками Новороссийск, работают расчёты ПВО

Ранее расчёты ПВО сбили 57 украинских беспилотников над регионами России за три часа. 18 аппаратов уничтожено над Чёрным морем, 15 — над Крымом, и ещё 9 — над Азовским морем. Восемь беспилотников ликвидировано в небе над Брянской областью, пять — над Курской. По одному дрону уничтожено в Белгородской области и Краснодарском крае.