В Новороссийске обломки дрона повредили кровлю многоэтажки

В Новороссийске продолжается отражение атаки беспилотников (БПЛА). Обломки одного из сбитых БПЛА упали на многоэтажный дом, повредив кровлю. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщил глава города Андрей Кравченко.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.

— В случае необходимости на базе школы № 29 будет развернут пункт временного размещения, —написал глава города в своем Telegram-канале.

1 марта украинская армия нанесла удар по автомобилю волонтеров из Ростова-на-Дону в Запорожской области — одна женщина погибла.

28 февраля в станице Новоминской Каневского района Краснодарского края из-за падения обломков украинского беспилотника произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе.

