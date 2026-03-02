В Новороссийске обломки дрона повредили кровлю многоэтажки

В Новороссийске продолжается отражение атаки беспилотников (БПЛА). Обломки одного из сбитых БПЛА упали на многоэтажный дом, повредив кровлю. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщил глава города Андрей Кравченко.
По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.
— В случае необходимости на базе школы № 29 будет развернут пункт временного размещения, —написал глава города в своем Telegram-канале.
1 марта украинская армия нанесла удар по автомобилю волонтеров из Ростова-на-Дону в Запорожской области — одна женщина погибла.
28 февраля в станице Новоминской Каневского района Краснодарского края из-за падения обломков украинского беспилотника произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе.