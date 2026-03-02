Ричмонд
ТАСС: топ-менеджера железнодорожного перевозчика «СГ-транс» арестовали

Сергея Чеканова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в правоохранительных органах.

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Тверской районный суд арестовал гендиректора специализированного ж/д оператора «СГ-транс» Сергея Чеканова по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Суд отправил под стражу Чеканова по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере», — сказал собеседник агентства, не уточнив иных деталей. В электронной базе данных Тверского суда Москвы есть отметка о том, что ходатайство об избрании Чеканову меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворено 28 февраля.

Как пишет РБК, Чеканова задержали 26 февраля, в тот же день сотрудники правоохранительных органов провели обыски в офисах «СГ-транса». «Уголовное дело, изначально возбужденное в отношении “неустановленных лиц”, связано с предполагаемым выводом активов из компании», — отмечается в публикации издания.

«СГ-транс» — один из крупнейших в России собственников специализированного подвижного состава для перевозки сжиженных углеводородных газов и нефтехимии. Компания имеет долгосрочные соглашения с ключевыми грузоотправителями нефтегазохимической отрасли. В апреле 2025 года суд обратил акции «СГ-транс» в доход государства.