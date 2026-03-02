Ричмонд
В Новороссийске из-за атаки БПЛА ранен один человек

Также повреждены четыре многоквартирных дома.

КРАСНОДАР, 2 марта. /ТАСС/. Один человек ранен в результате атаки БПЛА на Новороссийск, также повреждены четыре многоквартирных дома (МКД). Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

«В результате атаки киевского режима на Новороссийск, по предварительной информации, повреждения получили четыре жилых дома. На месте по всем адресам работают экстренные службы. В одном из МКД фрагменты беспилотника попали в квартиру. К сожалению, есть пострадавший, которого оперативно доставили в городскую больницу», — написал он.

