Мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ на Новороссийск

В результате атаки беспилотников (БПЛА) на Новороссийск пострадал местный житель. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщил глава города Андрей Кравченко.
По предварительным данным, повреждения получили четыре многоквартирных дома. В одной из квартир фрагменты дрона упали прямо в жилое помещение. Пострадавшего оперативно доставили в Городскую больницу.
— На месте по всем адресам работают экстренные службы. На базе школы № 29 развернут пункт временного размещения, — написал глава города в своем Telegram-канале.
Незадолго до этого сообщалось, что обломки одного из сбитых БПЛА в Новороссийске упали на многоэтажный дом, повредив кровлю.
1 марта в пресс-службе Минобороны сообщили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 27 беспилотников над регионами РФ.