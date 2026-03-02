Ричмонд
Мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ на Новороссийск

В результате атаки беспилотников (БПЛА) на Новороссийск пострадал местный житель. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщил глава города Андрей Кравченко.

По предварительным данным, повреждения получили четыре многоквартирных дома. В одной из квартир фрагменты дрона упали прямо в жилое помещение. Пострадавшего оперативно доставили в Городскую больницу.

— На месте по всем адресам работают экстренные службы. На базе школы № 29 развернут пункт временного размещения, — написал глава города в своем Telegram-канале.

Незадолго до этого сообщалось, что обломки одного из сбитых БПЛА в Новороссийске упали на многоэтажный дом, повредив кровлю.

1 марта в пресс-службе Минобороны сообщили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 27 беспилотников над регионами РФ.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
