Бастрыкин затребовал доклад по факту травмирования женщины глыбой льда

Это уже второй случай падения льда с крыши на людей в Петропавловске-Камчатском за неделю.

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 марта. /ТАСС/. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании обстоятельств травмирования женщины в результате падения с крыши глыбы льда на Камчатке, сообщили ТАСС в управлении СК России по региону.

В конце февраля в результате схода наледи с крыши многоквартирного дома на проспекте Карла Маркса в Петропавловске-Камчатском пострадала женщина. Она госпитализирована с травмой головы.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Камчатскому краю Владимиру Владимировичу Кулакову доложить об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования уголовного дела — о его результатах», — рассказали в ведомстве.

Это уже второй случай падения льда с крыши на людей в Петропавловске-Камчатском за неделю. По факту первого — травмирования ребенка — возбуждено уголовное дело.

