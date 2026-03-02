Бастрыкин затребовал доклад по факту травмирования женщины глыбой льда

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Камчатскому краю Владимиру Владимировичу Кулакову доложить об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования уголовного дела — о его результатах», — рассказали в ведомстве.