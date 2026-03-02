В Новороссийске из-за атаки ВСУ пострадал один человек, повреждены четыре дома

Ранее Life.ru писал, что ВСУ проводят массированную атаку беспилотниками на Новороссийск. Над городом уже несколько часов не стихают взрывы, в одном из районов начался пожар. Обломки одного из дронов упали на крышу многоэтажного жилого дома. Как рассказали местные жители, сирены воздушной тревоги включались несколько раз, а после девяти часов вечера прогремели десятки мощных взрывов.