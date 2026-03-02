Один человек пострадал в результате атаки БПЛА ВСУ в Новороссийске

Уточняется, что повреждения получили четыре жилых дома. В одну из квартир попали фрагменты украинского дрона. «В одном из МКД фрагменты беспилотника попали в квартиру. К сожалению, есть пострадавший, которого оперативно доставили в Городскую больницу», — написал мэр в Telegram-канале.
Кравченко добавил, что на базе школы № 29 был развернут пункт временного размещения.
Кравченко ранее в этот день сообщил, что обломки украинского беспилотника упали на жилой дом в Новороссийске. Уточнялось, что на территории падения фрагментов задействованы аварийные и специализированные службы.