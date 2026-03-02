Ричмонд
На перегоне в Прикамье сошли с рельсов 10 вагонов грузового поезда

ПЕРМЬ, 2 марта. /ТАСС/. Сход 10 вагонов в хвостовой части грузового поезда произошел на перегоне Ферма — Бахаревка в Пермском крае. Пострадавших нет, движение на перегоне временно прекращено, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).

Источник: РИА "Новости"

«1 марта в 23:02 мск на перегоне Ферма — Бахаревка двухпутного электрифицированного участка Пермь 2 — Шаля Свердловской железной дороги произошел сход 10 вагонов в хвостовой части грузового поезда. Сошедший вагон-зерновоз задел локомотив технического электропоезда, следовавшего по соседнему пути, что повлекло в свою очередь сход этого локомотива. Пострадавших нет. Движение на перегоне приостановлено», — говорится в сообщении.

Для ликвидации последствий схода подняты восстановительные поезда. Обстоятельства инцидента уточняются, создан оперативный штаб.

«Возможны задержки пассажирских поездов», — отметили в СвЖД.