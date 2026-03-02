На перегоне в Прикамье сошли с рельсов 10 вагонов грузового поезда

«1 марта в 23:02 мск на перегоне Ферма — Бахаревка двухпутного электрифицированного участка Пермь 2 — Шаля Свердловской железной дороги произошел сход 10 вагонов в хвостовой части грузового поезда. Сошедший вагон-зерновоз задел локомотив технического электропоезда, следовавшего по соседнему пути, что повлекло в свою очередь сход этого локомотива. Пострадавших нет. Движение на перегоне приостановлено», — говорится в сообщении.