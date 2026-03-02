Ричмонд
В Пермском крае на ж/д перегоне сошли с рельсов 10 грузовых вагонов: что известно

В Пермском крае приостановили движение на перегоне, 10 вагонов сошли с рельсов.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае на перегоне Ферма — Бахаревка сошли с рельсов десять вагонов грузового поезда. В СвЖД сообщили, что пострадавших нет, движение по перегону временно приостановлено.

«1 марта в 23:02 мск на перегоне Ферма — Бахаревка двухпутного электрифицированного участка Пермь 2 — Шаля Свердловской железной дороги произошел сход 10 вагонов в хвостовой части грузового поезда», — сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).

Уточняется, что сход вагона-зерновоза привел к касанию с локомотивом технического электропоезда на соседнем пути, что вызвало последующий сход локомотива. Жертв нет, перегон закрыт для движения. В пресс-службе также подчеркнули, что выясняются обстоятельства инцидента.

Как ранее писал KP.RU, локомотив грузового поезда с 30 вагонами сошел с рельсов в Сахалинской области.