В Пермском крае на ж/д перегоне сошли с рельсов 10 грузовых вагонов: что известно

Уточняется, что сход вагона-зерновоза привел к касанию с локомотивом технического электропоезда на соседнем пути, что вызвало последующий сход локомотива. Жертв нет, перегон закрыт для движения. В пресс-службе также подчеркнули, что выясняются обстоятельства инцидента.