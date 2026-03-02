В Бурятии загорелись кровли двух жилых домов

«В 03:55 (1 марта 22:55 мск — прим. ТАСС) поступило сообщение о загорании кровли двух кирпичных двухэтажных домов в н. п. Кичера Северо-Байкальского района. Самостоятельно эвакуировались 60 человек. К месту пожара направлен пожарный поезд из г. Северобайкальска», — говорится в сообщении.