В Бурятии загорелись кровли двух жилых домов

УЛАН-УДЭ, 2 марта. /ТАСС/. Кровли двух кирпичных двухэтажных домов загорелись в пгт Кичера в Северо-Байкальском районе Бурятии. Эвакуировались 60 человек, к месту инцидента направлен пожарный поезд, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.
«В 03:55 (1 марта 22:55 мск — прим. ТАСС) поступило сообщение о загорании кровли двух кирпичных двухэтажных домов в н. п. Кичера Северо-Байкальского района. Самостоятельно эвакуировались 60 человек. К месту пожара направлен пожарный поезд из г. Северобайкальска», — говорится в сообщении.
Уточняется, что пострадавших, по предварительным данным, нет. На месте для установления причин возгорания работает дознаватель МЧС. В 05:27 (00:27 мск) пожар был локализован.